Clasica Jaen: Michal Kwiatkowski renoue avec la victoire, van Aert reprend du rythme

Michal Kwiatkowski a remporté la Clasica Jaen ce lundi après-midi. Wout van Aert, a travaillé pour son équipe et repris du rythme.

Cette course espagnole d'un jour marquée par plusieurs portions 'gravel' l'était aussi par la première sortie en compétition sur route de Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) qui a surtout travaillé pour son équipe.

Parti à plus de 50 km de l'arrivée, Kwiatkowski a lâché son dernier compagnon d'échappée à 12 bornes de la ligne pour aller chercher la 32e victoire de sa carrière, la première cette saison.

Michal Kwiatkowski, l'Américain Brandon McNulty (UAE Emirates-XRG) et Ibon Ruiz, seul rescapé de l'échappée matinale, ont été les plus velléitaires. Wout van Aert a été l'un des plus actifs pour tenter de ramener un petit groupe, qui s'est réduit à onze, sans l'Anversois à 20 bornes de l'arrivée.

Le rythme s'est élevé dans les trois derniers secteurs avec de gros dénivelés. Brandon McNulty a connu un ennui mécanique à 14 km de l'arrivée. Kwiatowski a lâché Ibon Ruiz deux kilomètres plus loin, filant ainsi seul vers sa première victoire depuis le 14 juillet 2023 et un succès dans la 13e étape du Tour de France.

L'Espagnol Oier Lazkano l'avait emporté l'an dernier succédant au Slovène Tadej Pogacar. Le premier lauréat en 2022 fut le Kazakhe Alexey Lutsenko.