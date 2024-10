Emilien Jeannière vainqueur final en frôlant le triplé

Le Français Emilien Jeannière (TotalEnergies) a remporté lundi le Tour de Kyushi, course cycliste par étapes de catégorie 2.1 au Japon. Vainqueur de deux étapes, il a frôlé le triplé dans la 3e et dernière étape, disputée entre Okagaki et Munakata (140,48 km) et remportée par le Russe Ivan Smirnov (Astana Qazaqstan).