Finn Fisher-Black dompte la montée finale et prend la tête du général

Finn Fisher-Black a remporté la deuxième étape du Tour d'Oman, course cycliste de catégorie 2.Pro, dimanche. Après 170,4 km entre Al Sifah et Qurayyat, le Néo-Zélandais d'UAE Team Emirates s'est imposé légèrement détaché devant l'Américain Luke Lamperti (Soudal Quick-Step) et son équipier italien Diego Ulissi (UAE Team Emirates). Il s'empare au passage du maillot de leader du général, au détriment de l'Australien Caleb Ewan (Jayco AlUla).