Groenewegen 2e derrière son coéquipier Walscheid : "Sa victoire est amplement méritée"

Pour la deuxième année consécutive, Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) termine à la deuxième place sur le Circuit de Houtland, cette fois derrière son poisson-pilote Max Walscheid. "C'est une magnifique performance d'équipe, et sa victoire est pleinement méritée. Il a déjà tellement fait pour moi", a déclaré le Néerlandais de 31 ans.

"Normalement, c'est lui qui lance le sprint pour moi, mais cette fois j'étais très mal placé. Juste avant d'arriver à la gare de Lichtervelde, un coureur devant moi est tombé. J'ai dû freiner brusquement et j'ai perdu la roue de Walscheid. Coincé dans le peloton, j'ai dû sprinter pour revenir en tête. J'ai finalement réussi à reprendre la roue de Walscheid, mais sur la gauche, je me suis retrouvé bloqué et je n'ai pas pu passer."

"Après ma chute lors du Renewi Tour, je ne suis pas encore à 100 %. J'avais une fracture de la clavicule et j'ai subi une opération. C'est déjà une performance en soi d'être à nouveau ici."