Ilan Van Wilder déclare forfait pour maladie, et est remplacé par Gil Gelders

Ilan Van Wilder ne sera pas aux côtés de Remco Evenepoel dans l'équipe Soudal Quick-Step samedi au Tour de Lombardie, le dernier Monument de la saison cycliste. Le fidèle lieutenant d'Evenepoel, 13e de la course en 2022, souffre de "problèmes gastro-intestinaux". Il sera remplacé par Gil Gelders, comme l'a révélé l'équipe belge vendredi.

Outre Gil Gelders, Remco Evenepoel sera entouré sur les routes lombardes de Mauri Vansevenant, Pieter Serry, William Junior Lecerf et des Italiens Mattia Cattaneo et Fausto Masnada. Le Français Julian Alaphilippe, 2e en 2017, ne courra pas 'Il Lombardia', qui aurait pu être sa dernière course sous ces couleurs avant son départ vers Tudor, l'année prochaine.

L'année dernière, le double champion olympique Evenepoel s'était classé 9e, à 1:26 du vainqueur Tadej Pogacar. Le Slovène revient en quête d'un 4e sacre consécutif sur la Classique des Feuilles Mortes avec un statut d'ultime favori.