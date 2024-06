Jasper Philipsen visera encore le maillot vert: "J'ai 9 occasions de faire quelque chose"

Le Limbourgeois, qui a prolongé vendredi son contrat jusqu'à la fin de l'année 2028, est déjà sûr d'avoir Mathieu van der Poel et Gianni Vermeersch à ses côtés durant la Grande Boucle. Le reste de la sélection Alpecin-Deceuninck ne sera officialisé que la semaine prochaine.

"Nous devons encore discuter en détail de la tactique de l'équipe", a déclaré Philipsen vendredi. "Le Tour ne commence que samedi prochain. Il faut y travailler dès le premier jour. Je dois marquer le plus de points possible dans les sprints. Mon lead-out ? Mathieu van der Poel sera probablement mon dernier homme et nous lui adjoindrons probablement Jonas Rickaert. Le premier week-end devrait convenir à Mathieu. Il pourrait même y briguer le maillot jaune. Cela aura-t-il des conséquences sur ma quête du maillot vert ? Le Tour est encore long après ces premières étapes. J'ai neuf occasions de faire quelque chose".