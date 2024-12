"J'aurais dû commencer plus tôt": Wout van Aert ironise à quelques jours de son retour en cyclocross

À trois jours de faire sa rentrée dans les labourés, à Mol, où il retrouvera Mathieu van der Poel, Wout van Aert a publié les performances de son entrainement dans les sous-bois de Lichtaart, au nord d'Herentals. "J'aurais dû commencer les entrainements de cyclocross plus tôt", a ironisé le coureur de Visma Lease-a-Bike sur Strava.

Wout van Aert and his last training rides before his CX season debut 23/12 in Mol.



: Loic Wynants, Daan Soete & Wout van Aert pic.twitter.com/5Vqo7atpqi