"Je pensais que j'allais me noyer dans mon sang": le récit glaçant de Vingegaard, qui a cru mourir dans une terrible chute

"Mourir d'une hémorragie"

Incapable de remonter sur son vélo, Vingegaard attend les secours. Le coureur craint le pire et un verdict médical plus que sévère. "Je pense que j’ai une hémorragie interne, ce qui signifie que je vais soit me noyer dans mon propre sang, soit mourir d’une hémorragie", confie le coureur avec émotion. Rapidement évacué sous oxygène vers l’hôpital, le diagnostic est sans appel : sept côtes fracturées, un sternum brisé, une clavicule en miettes, un doigt cassé et les deux poumons perforés.

La revalidation s'annonce longue et compliquée et Vingegaard reviendra finalement pour le Tour de France, qu'il terminera au deuxième rang. L'accident reste aujourd'hui encore un traumatisme pour Vingegaard. "Trine, ma femme, était enceinte. J’ai eu du mal à supporter ça", se souvient-il, les larmes aux yeux. "Je me disais que ma fille et ma femme allaient devoir vivre sans moi", a-t-il détaillé.

Le couple a longtemps réfléchi avant de prendre une décision forte: continuer à rouler. "Quand j’étais allongé par terre, je pensais que si je survivais à ça, je mettrais fin à ma carrière. Mais plus tard, ma femme et moi avons décidé que je devrais continuer", a confié le Danois, toujours très touché. Un crash qui, sans aucun doute, laissera des traces à vie.