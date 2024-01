Jurgen Foré: "Je veux travailler sur une stratégie à long terme"

Jurgen Foré (53 ans) deviendra officiellement le « Chief Operating Officer (COO) » de l'équipe Soudal-Quick Step le 1er février 2024. Ancien coureur lui-même jusqu'à 23 ans, le fils de Noël Foré, qui fut entre autres vainqueur du Tour des Flandres, de Paris-Roubaix et de Gand-Wevelgem, entend être à l'écoute de son équipe et avoir une vision à long terme.

Jurgen Foré assurera la gestion quotidienne de l'organisation, assistera le CEO Patrick Lefevere dans la gestion générale, l'établissement d'un budget d'exploitation et la recherche de financements suffisants auprès de sponsors et d'autres sources de revenus. Il supervisera également la gestion sportive de l'équipe, notamment en prenant des décisions sur les calendriers des courses, les programmes des coureurs, le recrutement et la fidélisation des coureurs.

"J'entrerai en fonction officiellement en février, mais je peux déjà dire que j'ai été très bien accueilli par le groupe", a indiqué Jurgen Foré mardi à Calpe. "Mon rôle est de rencontrer, de discuter, d'optimiser, d'adapter si nécessaire. Mais le but n'est pas de changer ce qui fonctionne bien. Je veux, entre autres choses, travailler sur une stratégie à long terme, sécuriser le futur financier, préserver la culture du 'Wolfpack', l'esprit et les valeurs de l'équipe".