Lars Craps arrive chez Lotto Dstny

L'Alostois de 23 ans quitte Flanders-Baloise après sa première année professionnelle. Il avait auparavant porté le maillot de l'équipe de développement de Soudal Quick-Step.

S'il n'a pas décroché de succès en 2024, Craps a réussi à attirer l'attention avec plusieurs places d'honneur.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de franchir cette nouvelle étape dans ma carrière cycliste", s'est réjoui Lars Craps sur le site de son nouvel employeur. "Lotto Dstny est devenue l'une des équipes les plus attrayantes du peloton au cours des dernières années et je suis fier de faire partie de cette équipe à un jeune âge. J'ai l'impression d'avoir percé cette année, lors de ma première saison professionnelle. Je suis satisfait de ma saison, qui montre aussi pourquoi je me suis lancé dans ce nouveau défi. (...) Je dois encore trouver ma spécialité, mais je veux me concentrer sur les ascensions et les petites courses par étapes, sans perdre de vue les classiques, que j'aime aussi beaucoup".