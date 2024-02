Laurenz Rex: "Cette victoire me donne toute confiance pour Paris-Roubaix"

"J'étais le capitaine de l'équipe mardi et j'ai bien guidé nos jeunes pendant la course, nous avons tout contrôlé sans trop rouler à l'avant, le placement était parfait", a indiqué Rex. "Je pensais que le peloton allait craquer dans la finale mais la course est arrivée au sprint et je savais que, dans une côte, je suis très fort dans l'exercice. J'ai vu Morgado revenir in extremis et j'ai pu garder un centimètre d'avance pour gagner. J'ai même essayé de lever les bras mais j'ai vite repris le guidon, sinon il me remontait."

Laurenz Rex, 6e du dernier Circuit Het Nieuwsblad, est le premier coureur wallon à s'imposer au Grand Prix Samyn depuis la victoire de Philippe Gilbert en 2008 à Dour. "Je suis content d'avoir gagné en Wallonie, là où j'ai commencé le vélo, je suis touché par cela. J'ai aussi roulé avec mon petit frère Tim pour la deuxième fois cette saison. J'avoue que ma 6e place au Nieuwsblad m'a mis en pleine confiance, nous avions fait le choix avec l'équipe de faire l'impasse sur Kuurne pour tout mettre au Samyn. Ce fut la bonne option. Cette victoire ne va pas changer beaucoup les choses, je me sens bien dans mon équipe, c'est le plus important. Mon objectif principal est Paris-Roubaix, qui est une course pour moi. Je vais participer au Tirreno-Adriatico pour faire monter mon niveau de forme. Je veux faire mieux que neuvième à Roubaix cette année."