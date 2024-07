Le Néo-Zélandais Corbin Strong prend la main dans les premières bosses wallonnes

Le Néo-Zélandais Corbin Strong s'est imposé mardi dans la 2e étape du Tour de Wallonie (2.Pro), mardi. Le coureur de 24 ans de l'équipe Israel-Premier Tech a dépossédé Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) du maillot de leader du classement général. L'étape du jour a été disputée ente Saint-Ghislain, dans le Hainaut, et Ouffet, en province de Liège, sur la distance de 188,25 kilomètres.

Le regroupement a été acté à 13 kilomètres de l'arrivée, avant le pied de la côte de Géraumont. Cette dernière difficulté du jour n'a pas eu d'effet sur un peloton d'une cinquantaine de coureurs qui, malgré de nombreuses tentatives d'attaques, se sont présentés groupés au pied du faux-plat menant vers l'arrivée. Corbin Strong (Israel-Premier Tech), spécialiste des sprints en côte, s'est imposé devant les Français Emilen Jeannière (TotalEnergies) et Paul Penhoët (Groupama-FDJ), déjà 3e de la première étape.

L'étape a été très rapidement lancée par une échappée de quatre coureurs: le Français Baptiste Veistroffer (Decathlon-AG2R La Mondiale), l'Américain Cole Kessler (Lidl-Trek), le Suisse Johan Jacobs (Movistar) et le Néerlandais Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny), qui a lâché prise en cours d'échappée. Le trio de tête, qui affichait près de 47 km/h de moyenne, en avance de près de 20 minutes sur l'horaire le plus rapide, possédait encore deux minutes d'avance à 50 kilomètres de l'arrivée, à l'approche de l'entrée dans le circuit local à Ouffet.

Corbin Strong s'est emparé du même coup du maillot orange de leader du classement général qui était conduit par Jordi Meeus, vainqueur de la 1re étape lundi.

La troisième étape du Tour de Wallonie sera disputée mercredi entre Arlon et La Roche-en-Ardenne. Cette étape-reine annonce un parcours de 192,63 kilomètres, sept difficultés répertoriées et un dénivelé positif de plus de 3.600 mètres.