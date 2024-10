Le Polonais Rafal Majka restera encore en 2025 chez UAE Emirates

Majka compte 15 succès professionnels dont trois victoires d'étape au Tour de France et deux au Tour d'Espagne. Il a remporté à deux reprises le maillot à pois de meilleur grimpeur sur la Grande Boucle (2014 et 2016).

Il a auparavant porté les maillots de Saxo devenu Tinkoff, entre 2011 et 2016, avant de rejoindre BORA-hansgrohe l'espace de quatre saisons entre 2017 et 2020.

"Je suis très heureux de rester avec UAE la saison prochaine. Je me sens comme chez moi dans cette équipe et j'ai hâte de voir ce que nous pourrons accomplir l'année prochaine. Je pense que j'ai encore beaucoup à apporter à l'équipe et j'ai trouvé un rôle qui me plaît beaucoup", a déclaré Majka sur le site de son équipe.