Le tenant du titre Mathieu van der Poel connait ses équipiers pour Zurich

"Nous allons bien sûr pour viser le plus haut possible, même si ce ne sera pas facile", a déclaré le sélectionneur Moerenhout dans un communiqué de la fédération néerlandaise (KNWU). "Il y a beaucoup de pays candidats à une médaille, donc je m'attends à une course offensive. J'ai une grande confiance en cette équipe, un mix de coureurs expérimentés et jeunes, adaptés à la difficulté du parcours. Je m'attends à une belle bataille, où tout peut arriver sur ce type de parcours."

La course en ligne masculine des Mondiaux se disputera, le 29 septembre, sur 274 kilomètres entre Winterthur et Zurich. Une semaine plus tôt, le contre-la-montre individuel de 46,1 kilomètres à Zurich est au programme.