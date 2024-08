Lennard Kämna rejoint Lidl-Trek, Alberto Bettiol passe chez Astana

Kämna, 27 ans, roulait pour l'équipe Bora depuis 2020 après trois saisons chez Sunweb. L'Allemand compte neuf victoires à son palmarès et fait partie du cercle des coureurs qui ont remporté au moins une étape sur les trois grands tours. Il a remporté la 16e étape du Tour de France en 2020, la 4e étape du Tour d'Italie en 2022 et la 9e étape du Tour d'Espagne en 2023.

Chez Lidl-Trek, il roulera notamment aux côtés de Tim Declercq, Thibau Nys, Jasper Stuyvenn Edward Theuns et Otto Vergaerde.

Bettiol, 30 ans, a lui mis fin à son contrat avec EF Education-EasyPost avec effet immédiat. Le champion d'Italie roulait pour l'équipe américaine depuis 2019 après des passages chez BMC (2018) et Cannondale (2014-2017). Il compte huit succès en carrière dont le Tour des Flandres en 2019 et une étape du Tour d'Italie en 2021. Il a déjà décroché quatre victoires cette saison avec Milan-Turin, une étape et le classement général des Boucles de la Mayenne et la course en ligne des championnats d'Italie.