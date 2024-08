Lotte Kopecky remporte la médaille de bronze de la course en ligne, Kristen Faulkner en or

L'Anversoise de 28 ans, avait pris la 6e place du chrono, malgré une chute, samedi dernier. Elle sera également engagée sur deux épreuves de cyclisme sur piste (la course à l'américaine le 9 août et l'omnium le 11 août).

Lors des Jeux Olympiques de Tokyo il y a trois ans, Lotte Kopecky avait été alignée sur la course en ligne féminine et avait obtenu une 4e place derrière l'Autrichienne Anna Kiesenhofer, la Néerlandaise Annemiek van Vleuten et l'Italienne Elisa Longo Borghini. Sur piste, elle avait signé une 10e place à l'issue de la course à l'américaine et un abandon dans l'omnium.