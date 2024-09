Luca Vierstraete et Ilken Seynave heureuses d'être dans le top-10 du chrono juniors filles

Luca Vierstraete, huitième, et Ilken Seynave, dixième étaient heureuses de terminer dans le top-10 du contre-la-montre des juniors filles de l'Euro de cyclisme sur route, organisé dans le Limbourg, mercredi. "J'espérais cela, mais tu ne sais jamais à l'avance ce qu'il va se passer", a réagi Vierstraete après la course, à Hasselt.

"C'est mieux que l'an passé, donc je suis très heureuse", a poursuivi la coureuse de 18 ans, 13e à Emmen en 2023.

Vierstraete a confié être "nerveuse" avant la course. "Mon printemps n'a pas été bon à cause d'une maladie pendant l'hiver. Et ma saison sur piste était très mauvaise. Je n'ai pas réalisé une bonne prestation au championnat de Belgique, mais l'entraîneur m'a quand même sélectionnée, j'en suis contente."

Vierstraete a apprécié "un très chouette parcours, avec peu de virages" et a profité de l'ambiance. "Il y avait une école avec les élèves dehors et tout le monde nous encourageait, c'était chouette."