Mauri Vansevenant "défendra avec acharnement" son maillot de leader

"Notre objectif est atteint", a ajouté Vansevenant. "Avec l'équipe, nous étions venus ici avec l'intention de prendre une étape. Tout ce qui vient maintenant, c'est du bonus."

"C'est bizarre que je gagne aujourd'hui", a confié le coureur de 25 ans. "Je ne suis pas senti frais pendant ce Tour du Luxembourg. Je n'avais pas de bonnes jambes et je me sentais fatigué après un Tour d'Espagne difficile. Une fois que le moteur se met en marche, apparemment cela fonctionne. Quand je me suis retrouvé seul devant, j'ai pu rouler à mon propre tempo, même si j'ai dû aller à fond pour y arriver. Je n'avais plus grand-chose sur Davide Formolo et je ne voulais pas prendre le risque de l'emmener jusqu'à la ligne d'arrivée."