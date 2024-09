Mondiaux de cyclisme: Kopecky frustre encore Vollering

Coéquipières mais aussi rivales à l'année dans l'équipe SD Worx, les deux championnes ont animé une course disputée sous le froid et des trombes d'eau où c'est au final la plus maline qui s'est imposée.

Dans des conditions dantesques, la Belge Lotte Kopecky a fait preuve d'un sang-froid remarquable pour conserver son titre de championne du monde de cyclisme samedi à Zurich et frustrer un peu plus la Néerlandaise Demi Vollering.

Alors que Vollering était sans doute la plus forte, elle a payé à la fois une stratégie d'équipe parfois incompréhensible et sa propre débauche d'efforts quasi obsessionnelle pour semer Kopecky.

La Belge a parfois été lâchée, comme lors de la dernière ascension du Witikon sur le circuit final dans et autour de Zurich. Mais elle a gardé ses nerfs et démontré un sens tactique remarquable pour revenir et s'imposer dans un sprint à six devant l'Américaine Chloé Dygert et l'Italienne Elisa Longo Borghini, alors que Vollering a terminé seulement cinquième.

"Il pleuvait, il faisait froid. A trois tours de la fin j'étais frigorifiée, mais j'ai essayé de rester calme. Quand Demi a attaqué sur la longue montée, j'ai eu du mal mais je suis revenue à mon rythme. Il fallait garder son sang-froid et utiliser son énergie au bon moment", a déclaré la désormais double championne du monde.