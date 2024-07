Niamh Fisher-Black: "Je considère cette victoire comme très importante"

Fisher-Black est d'ailleurs la première Néo-Zélandaise à remporter une étape dans cette course italienne. Grâce à cette victoire, elle fait également une bonne opération au classement général, où elle se place désormais cinquième, à une minute de la leader Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek).

"On ne s'attend jamais à l'avance à gagner une étape. On l'espère toujours, bien sûr. Mais j'ai eu de très bonnes sensations toute la journée. Je suis arrivée en Italie en bonne forme. Ça aide. Cette étape me plaisait, mais il fallait d'abord la courir", a expliqué Niamh Fisher-Black après sa victoire.