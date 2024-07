Philipsen à nouveau deuxième au sprint: "Il ne manque pas grand-chose"

"Il faut juste que ça tombe. Une fois que nous serons lancés, les victoires suivront et la confiance reviendra. Il ne manque pas grand-chose. Jeudi, c'était serré et aujourd'hui, c'était serré. Cela aurait pu tourner autrement, même si l'arrivée d'aujourd'hui ne me convenait pas à 100 % et que je ne me sentais pas vraiment bien."

Philipsen n'abandonne pas non plus la lutte pour le maillot vert. Le tenant du titre du classement par points en a marqué onze lors du sprint intermédiaire. "Il reste encore quatre ou cinq chances (de sprints de groupe, ndlr). Il y a donc encore beaucoup de points à prendre et je suis deuxième au classement (avec un retard de 88 points, ndlr). Girmay roule très bien, mais tout peut arriver. Je vais essayer de rester proche et on verra bien."