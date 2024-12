Puissance 4: Mathieu van der Poel domine encore la concurrence à Loenhout, Wout van Aert chute et loupe le podium

C'était le moment que de nombreux fans de cyclisme attendaient ce vendredi après-midi: le premier duel de la saison entre Wout van Aert et Mathieu van der Poel. Si le Belge effectuait sa rentrée, ce n'était pas le cas de MvdP, qui s'était déjà imposé lors de ses trois dernières courses et qui a remis le couvert à Loenhout.

Le Néerlandais faisait alors la course en tête, mais Laurens Sweeck, auteur d'une course fabuleuse, revenait sur le champion du monde à la fin du troisième tour.

Mathieu van der Poel continuait à gérer sa course et reprenait l'avantage petit à petit. Derrière ces deux hommes, Wout van Aert et Thibau Nys faisaient la course au podium à une vingtaine de secondes de MvdP et revenaient sur Laurens Sweeck. Malheureusement, Wout van Aert comettait une nouvelle petite erreur, terminait au tapis dans le dernier tour et laissait filer ses espoirs de podium.

Devant, Mathieu van der Poel se faisait une petite frayeur avec une glissade à l'entrée des stands, mais l'avance du Néerlandais était suffisante pour lui permettre de poursuivre sans paniquer.

Le champion du monde s'imposait finalement en solitaire pour la quatrième fois en autant de courses disputées. Thibau Nys prend la deuxième place, devant Laurens Sweeck.