Une victoire symbolique: Marion Norbert-Riberolle s'impose devant son idole Sanne Cant au cyclocross de Loenhout

Une nouvelle fois ralentie par un départ compliqué, Marion Norbert-Riberolle a ensuite mis le moteur diesel en route pour revenir sur le groupe de tête, ce vendredi, au cyclocross de Loenhout.

En l'absence des cadors néerlandaises, un duo belgo-belge s'est alors isolé en tête: Sanne Cant, la championne de Belgique et sa coéquipière, Marion Norbert-Riberolle. Cette dernière a pris les commandes de la course après une erreur de Sanne Cant (qui avait déjà chuté au même endroit plus tôt dans la course) à proximité des stands .