Romain Bardet prolonge avec dsm et va passer au gravel après le Dauphiné 2025

"Ca a été un casse-tête pour savoir si je voulais continuer avec l'équipe ou arrêter pour de bon (...). Je n'étais pas certain de vouloir continuer le cyclisme mais j'ai l'impression de pouvoir accomplir encore des choses et viser de bons résultats avec l'équipe", déclare Romain Bardet, le cycliste français qui a connu le plus de succès sur le Tour de France ces dernières années avec trois victoires d'étape ainsi que deux podiums et cinq autres Top 10 au classement général, en dix participations.

"Je suis donc heureux de pouvoir commencer une nouvelle année ensemble et de faire quelque chose de spécial. J'ai toujours rêvé de terminer ma carrière de cette manière", a ajouté le Français, qui avait rejoint l'équipe néerlandaise en 2021 après de longues années chez AG2R.