Sam Welsford célèbre son 28e anniversaire avec un triplé sur la 4e étape

L'Australien Sam Welsford (Bora-Hansgrohe) a remporté vendredi au sprint la 4e étape du Tour Down Under, la première épreuve WorldTour cycliste 2024. Il s'est imposé face à l'Érythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), au Néerlandais Lars Boven (Alpecin-Deceuninck) et au Belge Milan Fretin (Cofidis) sur une étape reliant Murray Bridge à Port Elliot sur 136,2 km.

"Je n'ai pas les mots. C'est fou", a réagi l'Australien triomphant. "Un parfait début d'année. C'est très spécial d'arriver dans une équipe et d'avoir directement autant de soutien. Nous avions que la pression était sur nous, et le final était super rapide. Beaucoup de coureurs voulaient venir à l'avant, ce qui l'a rendu difficile. J'ai utilisé les gars devant moi comme poissons-pilotes, et j'ai gagné!"

Déjà vainqueur de la première et de la troisième étapes, Sam Welsford a célébré son 28e anniversaire ce vendredi par une troisième victoire en quatre jours.

L'étape a également été marquée par une échappée que le Belge Pieter Serry (Soudal-Quick Step) a lancé avant d'être repris et de laisser la tête de course à l'Australien Jackson Medway (Australie) et au Brésilien Vinicius Rangel (Movistar), repris par le peloton à une dizaine de kilomètres de l'arrivée.

Au chaud dans le peloton, le Mexicain Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), vainqueur de la deuxième étape, reste en tête du classement général provisoire, mais ne compte plus qu'une seconde d'avance sur Biniam Girmay.

Le Tour Down Under se termine dimanche au terme de deux étapes vallonnées se terminant au sommet, respectivement, de Willunga Hill et de Mount Lofty.