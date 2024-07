Tadej Pogacar rejoint Philippe Thys, Louison Bobet et Greg LeMond au palmarès

Vainqueur en 2020 et 2021, Pogacar a remis la main sur le Tour cette année après les deux victoires de son rival danois Jonas Vingegaard en 2022 et 2023. Ce troisième maillot jaune permet à 'Pogi' de rejoindre Philippe Thys, Louison Bobet et Greg LeMond au palmarès.

En 1986, LeMond devient le premier coureur non-européen à remporter le Tour. La victoire de l'Américain en 1989 restera à jamais dans les annales du Tour. LeMond compte 50 secondes de retard sur le Français Laurent Fignon avant le chrono de la dernière étape qu'il remporte pour s'adjuger le Tour avec 8 secondes d'avance sur Fignon, soit le plus petit écart entre un vainqueur et son dauphin. Il défendra ensuite son titre en 1990.

Pogacar revient ainsi à une longueur du Britannique Chris Froome, vainqueur en 2013, 2015, 2016 et 2017, et à deux du quatuor composé d'Eddy Merckx, des Français Jacques Anquetil et Bernard Hinault et de l'Espagnol Miguel Indurain, unique vainqueur cinq fois de suite (1991, 1992, 1993, 1994, 1995).