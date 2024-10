Tom Van Asbroeck prolonge son contrat avec Israel-Premier Tech jusqu'en 2026

Van Asbroeck, 34 ans, avait rejoint la formation israélienne en provenance d'EF Education First. Le Flandrien a décroché la même année la plus belle de ces cinq victoires en carrière lors de Binche-Chimay-Binche. Cette saison, il a mis fin à près de cinq années de disette en gagnant une étape du Tour de la Provence. Il a aussi décroché des places d'honneur sur la Nokere Koerse (6e), le Tour de Louvain (4e) et le GP Cerami (2e).

"Personnellement, c'était une bonne année", a réagi Van Aesbroeck, cité dans le communiqué. "J'ai bien commencé avec une victoire dans ma première course de la saison. J'ai gardé un niveau constant grâce à un staff professionnel. Il y a une bonne atmosphère et l'équipe est comme une famille et évolue vers un niveau supérieur. Je m'attends à ce que mes résultats personnels et ceux de l'équipe reflètent cette progression au cours des prochaines saisons."