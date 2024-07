Tour de Wallonie: Markus Hoelgaard remporte l'étape reine, Strong garde le maillot de leader

La troisième étape du Tour de Wallonie a été remportée par Markus Hoelgaard, après plus de 190 km/h d'effort.

La 3e étape du Tour de Wallonie avait des airs de classique printanière, avec 3609 m de dénivelé positif sur les 192 kilomètres d'Arlon à La Roche-en-Ardenne. Le peloton a parcouru 114,3 km en ligne avant d'entrer sur le circuit final à parcourir deux fois et demi, avec la côte de Maboge (2,8 km à 6,5%) et le col de Haussire (4,1 km à 6,9%).

Markus Hoelgaard a réussi à s'imposer au sprint, en devançant Jimmy Janssens en profitant d'une meilleure gestion des derniers hectomètres du parcours. Matteo Trentin referme le podium. Colin Strong, solide dans sa gestion, reste leader du général. L'étape vallonnée a été marquée par l'échappée de Janssens et Hoelgaard, en compagnie de Gilles De Wilde (Flanders-Baloise) et du Suisse Johan Jacobs (Movistar). Ce dernier a été lâché à 57 km de l'arrivée alors que De Wilde a perdu le contact à 30 bornes du but.