Tour des Émirats arabes unis: Tim Merlier s'offre une victoire de prestige à Abou Dhabi

La 6e étape du Tour des Émirats arabes unis (2UWT) a été enlevée par Tim Merlier (Soudal Quick-Step). Elle menait les coureurs de l'Abou Dhabi Cycling Club à l'Abou Dhabi Breakwater sur la distance de 165 km et s'est achevée, comme attendu, par un sprint massif remporté par le champion d'Europe, qui signe un deuxième succès consécutif. Le champion du monde slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) conserve son maillot de leader.

Quatre coureurs sont partis en tout début de course. Trois d'entre eux sont membres de la même équipe, Solution Tech- Vini Fantini: l'Italien Kristian Sbaragli, le Serbe Dorde Duric et le Panaméen Carlos Samudio. L'Italien Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) les a accompagnés.

Samudio et Tarozzi, les deux derniers rescapés de l'échappée, ont été repris à 3 km de l'arrivée, laissant la place au sprint massif attendu. Déjà vainqueur vendredi, Merlier n'a laissé aucune chance à la concurrence et s'est imposé avec plusieurs mètres d'avance sur Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) et Jonathan Milan (Lidl-Trek). L'Allemand Max Walscheid (Jayco AlUla) a pris la quatrième place, devant le Néerlandais Fabio Jakobsen (Picnic PostNL).