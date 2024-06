Wout van Aert après sa 5e place: "J'ai échoué face à des hommes plus rapides que moi"

"J'ai senti que je devais me concentree sur le sprint final mais j'ai échoué face à des hommes plus rapides que moi", a déclaré au site Wielerflits le champion de Belgique du contre-la-montre en 2023. "J'étais un peu trop loin dans le dernier kilomètre et j'ai usé quelques cartouches pour me replacer. Je suis satisfait de ma course, j'avais de bonnes jambes tout en n'étant pas encore à mon meilleur niveau. C'est rassurant de me retrouver parmi les meilleurs coureurs d'un des championnats les plus disputés. Je pense que le niveau au Tour de France sera encore plus élevé."