Wout van Aert a "énormément de respect" pour Cavendish: "un très grand champion"

"Non, je ne suis pas surpris", a répondu Van Aert. "J'ai toujours pensé qu'il était possible que Mark y parvienne. Il a encore un final rapide dans les jambes. Et il a une super expérience pour se positionner et attaquer au bon moment".

Van Aert a vécu de près les meilleures années de Cavendish. "Je regardais la télévision tous les jours à l'époque. Je le regarde avec beaucoup de respect. C'est un très grand champion. Je possède neuf victoires d'étape sur le Tour, mais je suis bloqué depuis un moment (2022, ndlr) sur ce chiffre. Je peux donc imaginer à quel point il est difficile d'atteindre les 35 victoires."