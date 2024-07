Wout van Aert se prépare à une troisième semaine "très difficile", mais reste ambitieux

Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) reste ambitieux pour la troisième et dernière semaine du Tour de France. Il veut également aider son coéquipier danois Jonas Vingegaard à mettre la pression sur le porteur slovène du maillot jaune, Tadej Pogacar (UAE Emirates).

Van Aert, qui a terminé deuxième des étapes de jeudi et vendredi derniers, a fait le point sur les derniers jours lors d'une conférence de presse lundi à l'occasion de la deuxième journée de repos. "Ça s'est beaucoup mieux passé que la deuxième partie de la première semaine car j'étais en forme", a déclaré Van Aert, tout en restant prudent quant à ce qui l'attend. "Demain, c'est une étape plate et à partir de là, ça devient super difficile. Mais il y aura aussi des opportunités pour les échappées, avec peut-être aussi une possibilité."

"Je suis ici pour obtenir des résultats. Je commence chaque étape avec un objectif précis, et souvent c'est de la gagner. Le week-end dernier, l'objectif était d'aider Jonas (Vingegaard) du mieux possible. On partira avec la même optique pour cette dernière semaine."