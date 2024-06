Lance Stroll prolonge chez Aston Martin jusqu'en 2026

"Je suis très heureux de m'être engagé à rester dans l'équipe jusqu'en 2025 et au-delà. C'est incroyable de voir le chemin parcouru au cours des cinq dernières années; nous avons tellement grandi en tant qu'équipe et il y a encore beaucoup de choses à attendre", a déclaré Stroll qui est à moitié belge par sa mère.

"La constance et la stabilité de Lance et Fernando au sein de notre équipe constituent une excellente plateforme pour continuer à réaliser nos ambitions. Nous sommes impatients de créer d'incroyables souvenirs et de remporter de nouveaux succès ensemble", s'est rejoui de son côté Mike Krack, le Team Principal d'Aston Martin.