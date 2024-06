Max Verstappen égale Alain Prost et Fernando Alonso avec un 106e podium

Max Verstappen a remporté sa 61e victoire en Formule 1 lors du Grand Prix d'Espagne, dimanche à Montmelo. Dans le classement des victoires en F1, il n'est devancé que par Lewis Hamilton (103) et Michael Schumacher (91).

Cette victoire marque également la 106e montée de Verstappen sur le podium au cours de sa carrière, égalant ainsi Alain Prost et Fernando Alonso. Cependant, Prost et Alonso ont eu besoin de plus de courses pour atteindre ce nombre. Alonso est, quant à lui, toujours actif en Formule 1.

Seuls Hamilton, qui est monté dimanche sur son 198e podium, Schumacher (155) et Sebastian Vettel (122) ont plus de podiums en carrière que Verstappen.