Max Verstappen peut s'offrir un 3e titre au Qatar dès la course sprint le 7 octobre

Vainqueur du Grand Prix du Japon qu'il a dominé de la tête et des épaules dimanche à Suzuka, Max Verstappen s'est encore rapproché un peu plus d'un troisième titre mondial de suite qui ne devrait pas lui échapper.

"C'est un week-end incroyable et c'est génial de gagner ici au Japon, mais le plus important était de gagner le championnat des constructeurs, alors bravo à tout le monde à l'usine, nous vivons une année incroyable", a savouré le Néerlandais à l'arrivée dimanche.

Dans deux semaines, lors de la course sprint du samedi précédent le Grand Prix du Qatar à Losail le 8 octobre, Max Verstappen, 25 ans, pourrait être mathématiquement assuré de son troisième titre mondial.

Un maximum de 146 points est à offrir en effet après le Qatar, 17e des 22 rendez-vous de la Formule 1 en tentant compte des courses sprint à disputer encore aux Etats-Unis et au Brésil ensuite et des meilleurs tours en course.

S'il compte encore 146 points d'avance après la course au Qatar, Verstappen sera sacré - en cas d'égalité au classement final, ses 13 victoires en GP joueront en sa faveur - et même déjà le samedi 7 octobre, s'il termine 6e de la course sprint et marque trois points.