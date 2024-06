Max Verstappen renoue avec la victoire au Canada

La piste s'est asséchée au fil des tours et Norris a profité d'une petite erreur de Verstappen pour prendre la 2e place avant de s'emparer de la tête au détriment de Russell, parti en pole position. La voiture de sécurité est entrée sur la piste au 26e tour après une glissade de Logan Sargeant (Williams) et Norris est rentré aux stands mais est sorti en troisième position derrière Verstappen et Russell.

Verstappen a ensuite géré son avance en tête pour s'imposer devant Norris et Hamilton pour renouer avec la victoire, la 6e cette saison et la 60e de sa carrière. Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et l'Australien Oscar Piastri (McLaren) ont complété le top 5. Ferrari, de son côté, a vécu un dimanche noir deux semaines après la victoire de Charles Leclerc devant son public à Monaco. Leclerc et l'Espagnol Carlos Sainz ont tous les deux abandonné.

Au classement du championnat, Verstappen conforte sa première place avec 194 points devant Leclerc, 2e avec 138 points, seulement sept de plus que Lando Norris, 3e. Les pilotes vont désormais bénéficier de deux semaines de repos avant le Grand Prix d'Espagne prévu le dimanche 23 juin sur le circuit de Barcelone.