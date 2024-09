Nouvelle tuile chez Red Bull: le responsable stratégie de l'équipe rejoint le rival de l'écurie

Courtenay est l'un des plus anciens membres de l'équipe basée à Milton Keynes. Il a rejoint l'écurie en 2003, à l'époque où elle s'appelait encore Jaguar et est resté quand elle est devenue Red Bull deux ans plus tard. Il était le responsable de la stratégie de course depuis quatorze ans, contribuant à l'obtention de sept titres pilotes et six titres constructeurs. Dans le communiqué publié sur le site de la F1, Red Bull précise que Courtenay "continuera à faire partie de l'équipe jusqu'à la fin de son contrat à la mi-2026." Des négociations entre les deux parties pourraient toutefois lui permettre de débarquer plus tôt au siège de sa nouvelle équipe à Woking.

Il s'agit du troisième départ annoncé récemment dans la structure de Red Bull, après ceux de l'ingénieur Adrian Newey (Aston Martin) et du directeur sportif Jonathan Wheatley (Audi). Red Bull et McLaren se livrent une lutte acharnée pour les deux titres mondiaux cette saison. Red Bull a l'avantage au niveau des pilotes, Max Verstappen comptant 52 points d'avance sur Lando Norris, alors que McLaren est devant pour 41 points au classement des constructeurs.