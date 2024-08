Aryna Sabalenka sort Iga Swiatek et retrouvera Jessica Pegula en finale

La Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 3/N.3) et l'Américaine Jessica Pegula (WTA 6/N.6) s'affronteront en finale du tournoi de tennis WTA 1000 de Cincinnati, aux États-Unis. La première s'est offert la N.1 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek, en demi-finale du tournoi disputé sur surface dure et doté de 3.211.715 dollars, dimanche.

Sabalenka avait perdu ses deux duels avec Swiatek cette saison, en finale des tournois de Rome et de Madrid sur terre battue. De retour sur le dur, elle s'est imposée 6-3, 6-3. La N.3 mondiale a provoqué 15 balles de break (dont 5 converties) alors que Swiatek n'a pu menacer son engagement que 6 fois, avec 2 breaks réussis.

Aryna Sabalenka (26 ans) et Jessica Pegula (30 ans) se sont déjà rencontrées à six reprises sur le circuit, avec quatre victoires en faveur de la Bélarusse et deux pour l'Américaine. La première a remporté 14 titres WTA dans sa carrière, dont l'Open d'Australie cette année. La seconde a soulevé 6 trophées, dont celui du WTA 1000 de Toronto la semaine dernière.