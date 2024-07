ATP: à une semaine des Jeux, Nadal en finale à Bastad

"Cela fait toujours du bien de revenir en finale. J'ai gagné quatre matches de suite, ce dont j'ai été incapable ces deux dernières années", a souligné l'Espagnol après sa victoire. Il se situe aujourd'hui au 261e rang mondial.

"Il y a eu beaucoup d'événements et je suis toujours en train de récupérer beaucoup de choses que j'ai perdues après ma grosse opération à la hanche il y a presqu'un an, donc ce n'est pas si facile. Mais je me bats, je me suis battu pendant tout le tournoi pour en arriver où j'en suis aujourd'hui et j'ai amélioré beaucoup de choses sur le court, j'en suis heureux. On verra si je peux jouer encore un peu mieux demain", dimanche, contre le Portugais Nuno Borges, tête de série N.7 et tombeur de l'Argentin Thiago Tirante 6-3, 6-4.

Après avoir écarté sur son passage en Suède, le local Léo Borg, le Britannique Cameron Norrie, et l'Argentin Mariano Navone, Nadal a cette fois renversé Ajdukovic, 130e mondial et issu des qualifications en 2h12.