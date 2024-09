Coco Gauff se sépare de son entraîneur Brad Gilbert après des résultats en dents de scie

"Je remercie Coco et le reste de son équipe pour un superbe été 2023 et pour quatorze mois d'un incroyable travail d'équipe", a écrit Gilbert sur X, ex-Twitter. "Coco, tu as un avenir brillant devant toi à l'âge de 20 ans. Je ne te souhaite que du succès et je vais moi-même ouvrir un nouveau chapitre dans ma carrière d'entraîneur".

Gauff a remporté son premier Grand Chelem l'année dernière avec sa victoire à l'US Open. L'Américaine a commencé l'année 2024 en force avec le tournoi WTA 250 d'Auckland, mais a perdu les finales de l'Open d'Australie (contre Aryna Sabalenka) et de Roland-Garros (contre Iga Swiatek). Par la suite, les choses se sont dégradées.