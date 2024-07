Elise Mertens éliminée en demi-finale du double

Elles ont été éliminées par la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 5), double vainqueur en double, en 2018 et 2022, et l'Américaine Taylor Townsend (WTA 24), classées 4e tête de série, en trois sets 3-6, 6-4, 6-4 en 2 heures et 12 minutes.

Mertens et Hsieh ont remporté la première manche 6-3 réalisant un petit break. La paire américano-tchèque a réagi dans la seconde manche, prenant un avantage de 3-0. Les deux joueuses se sont accrochées à leur avantage et ont égalisé à un set partout en remportant le deuxième set 6-4. Le scénario à éviter pour Mertens et Hsieh s'est répété dans la troisième et dernière manche, Townsend et Siniakova faisant la course en tête, réalisant un double-break. Menées 5-2, les têtes de série numéro 1 sont revenues au contact, forçant Townsend et Siniakova à servir pour la rencontre une seconde fois à 5-4. Ces dernières n'ont finalement pas tremblé pour se qualifier en finale.