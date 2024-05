Gillé et Vliegen en quarts pour "continuer à faire avancer une machine bien huilée"

Sander Gillé et Joran Vliegen disputeront les quarts de finale du tournoi ATP Masters 1000 sur terre battue de Rome pour "continuer à faire avancer une machine bien huilée". Les Limbourgeois, tous les deux 19e mondial au classement du double, ont battu dimanche le Monégasque Hugo Nys (ATP 17) et le Polonais Jan Zielinski (ATP 16) 5-7, 6-3 et 10-8 en 1h45 après avoir été menés 7-5 et 3-1.