Goffin en huitième de finale contre Zverev : "Très heureux de la manière dont je joue"

"Ce fut une grande bagarre", a-t-il confié après sa qualification. "Comme lors de mon match précédent (NdlR : contre l'Italien Lorenzo Musetti), je ne suis pas bien rentré dans la partie. Il jouait mieux que moi. C'était certes plus accroché, j'avais des balles de jeu, des balles de break, mais il gagnait les points importants. Je me suis dès lors dit qu'il fallait persévérer, attendre mes occasions et les saisir. J'ai commencé à me sentir mieux vers la fin du premier set et à gagner mes jeux de service plus facilement dans le deuxième. Je faisais les choses un peu mieux et au fur et à mesure, j'ai mieux joué. Je suis devenu plus solide, plus agressif. À l'arrivée, je suis très heureux de ma réaction."

C'est la troisième fois de sa carrière que David Goffin se hisse en huitièmes de finale au Rolex Shanghai Masters. Le N.1 belge y retrouvera ce mercredi pour une revanche de Roland-Garros l'Allemand Alexander Zverev (ATP 2), 27 ans, tête de série N.2, vainqueur 7-6 (8/6), 2-6, 7-6 (7/5) du Néerlandais Griekspoor (ATP 40).