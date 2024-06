Greet Minnen et Harriet Dart en demi-finale du double en Grande-Bretagne

Greet Minnen et sa partenaire britannique Harriet Dart (WTA 65 et 116 en double) se sont qualifiées pour la demi-finale du tournoi de tennis ITF de Surbiton, mercredi en Grand-Bretagne. Les têtes de série N.3 se sont imposées 6-3, 6-3, contre les Britanniques Samantha Murray et Eden Silva (WTA 148 et 176 en double). La partie a duré 1 heure et 11 minutes.

Dans ce tournoi disputé sur gazon et doté de 100.000 dollars, la paire belgo-britannique devra attendre jeudi pour connaître le nom des deux joueuses qui seront au programme de la demi-finale. Il s'agira des Suissesses Viktorija Golubovic et Celine Naef (WTA 754 et 214 en double) ou des Britanniques Sarah Bath Grey et Tara Moore (WTA 146 et non classée en double)

Plus tôt dans la journée, Greet Minnen était passée sans encombre au 2e tour du simple en écartant la Britannique Francesca Jones (WTA 259) en deux manches: 6-3, 6-4. Il en a été de même pour Alison Van Uytvanck, pour qui c'était également le début de saison sur gazon. La 397e joueuse mondiale a battu 6-3, 6-3 l'Américaine Alana Smith (WTA 405), issue des qualifications.