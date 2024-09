Kimberley Zimmermann éliminée dès le 1er tour du double

Kimberley Zimmermann (WTA 91 en double) et sa partenaire italienne Camilla Rosatello (WTA 83 en double) ont été éliminées dès le premier tour du double du tournoi de tennis WTA 250 de Monastir, épreuve sur surface dure dotée de 267.082 dollars, lundi, en Tunisie.

Le duo belgo-italien, tête de série N.1, a été battu 7-5, 6-1 par l'Italienne Lucia Bronzetti (WTA 336 en double) et la Britannique Jodie Burrage (WTA 208 en double). La rencontre a duré 1 heure et 14 minutes.

Plus tard dans la soirée, Magali Kempen et Lara Salden entreront en lice contre la Bosnienne Anita Wagner et la Russe Ekaterina Yashina.