Kimberley Zimmermann se qualifie pour les demi-finales

Quatrième tête de série en double avec sa partenaire Camilla Rosatello (WTA 87 en double), le duo belgo-italien s'est imposé au super jeu décisif 7-5, 4-6, 10/5 face à la Suissesse Conny Perrin (WTA 108 en double) et l'Américaine Quinn Gleason (WTA 99 en double). La rencontre a duré 1 heure et 50 minutes.

Lors du premier tour, Zimmermann et Rosatello avaient éliminé le duo 100% belge de Lara Salden et Magali Kempen (WTA 206 et 314 en double), 6-4, 6-3 en 1h13.