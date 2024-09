La première édition du Masters David Goffin accueillera 64 jeunes de haut niveau à Huy

Cette compétition amicale accueillera 64 jeunes sportifs liégeois. Le tournoi portant le nom du N.1 belge de tennis sera réservé aux meilleurs jeunes joueurs de la province de Liège. En effet, seuls les huit meilleurs joueurs ou joueuses classés au Critérium de la province de Liège en moins de 9 et 11 ans seront repris. Pour les moins de 13 et de 15 ans, ont été sélectionnés celles et ceux figurant parmi le top 8 au ranking de la pyramide de la province de Liège.

Les jeunes sélectionnés auront également l'occasion de participer à diverses activités durant les quatre jours, comme des séances d'arbitrage, une conférence sur la gestion des émotions ou des tests physiques.