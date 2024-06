Roland-Garros: l'Italienne Jasmine Paolini bat Elena Rybakina et va en demi-finales

"C'est incoyable... le match a été très difficile et j'étais trop tendue dans le deuxième set, mais je suis restée dans le match et me voilà !", a lancé de sa voix rauque la joueuse de 28 ans qui n'avait encore jamais dépassé les huitièmes de finale en Grand Chelem (atteints en Australie cette année). A Roland-Garros, elle n'avait jamais franchi le deuxième tour.

L'Italienne Jasmine Paolini, 15e mondiale, a créé la surprise en battant la Kazakhe Elena Rybakina (4e) 6-2, 4-6, 6-4, mercredi à Roland-Garros et atteint ainsi pour la première fois le dernier carré d'un tournoi du Grand-Chelem.

Et c'est au contraire Paolini (1,63 m) qui s'est montrée souveraine sur sa mise en jeu, remportant blancs ses trois premiers jeux de service (avec un ace à la clé) et ne laissant même qu'un seul point à son adversaire qui, elle, a multiplié les fautes directes (16 sur 49 points joués au total dans le premier set, soit un tiers).

Nouvel échange de services de 3-3 à 4-4 alors que la partie s'est tendue. Et Rybakina a égalisé à une manche partout en breakant dans l'ultime jeu du set alors que la réussite de Paolini a baissé.

"A ce moment il fallait rester dans le match et oublier ce deuxième set. Alors je me suis rappelée qu'elle était une grande championne et que ça pouvait arriver", a commenté Paolini.

Et encore une fois, c'est elle qui a le mieux débuté la manche décisive avec un nouveau break, immédiatement effacé, puis un second, de nouveau effacé. Les joueuses sont ainsi restées au coude à coude jusqu'à 4-4. L'Italienne a alors pris une septième fois la mise en jeu de Rybakina et conclu sur son service.

"C'était la première fois que je jouais sur ce magnifique court (Philippe-Chatrier). C'est sans aucun doute l'un des plus beaux au monde", a-t-elle lancé avant de rentrer au vestiaire.