Sabalenka "super heureuse" d'avoir battu Mertens: "Je savais qu'elle n'allait pas lâcher"

"Ce fut un match très difficile, surtout dans le deuxième set", a-t-elle confié après sa victoire. "Elle a haussé son niveau et s'est mise à nettement mieux jouer après la perte du premier set. Il y a eu ce fameux jeu où elle a mené 0-40 (à 4-3, ndlr) et c'était vraiment un moment clé du match. Je suis contente d'avoir pu rester concentrée pour finir par prendre ce jeu, car elle jouait un tennis incroyable et cela aurait pu basculer dans un sens où dans l'autre. Je la connais bien et nous avons déjà eu de grandes bagarres par le passé. Ce n'est jamais facile de l'affronter. Je savais qu'elle allait se battre, ne pas lâcher et chercher un moyen de s'en sortir. J'ai essayé de rester la plus agressive possible et de la maintenir sous une grosse pression afin d'avoir une balle plus courte pour finir le point."

Sabalenka se retrouve pour la quatrième fois consécutive en quart de finale à l'US Open, où elle avait atteint la finale l'an dernier, s'inclinant contre l'Américaine Coco Gauff. Elle affrontera la Chinoise Qinwen Zheng (WTA 7) mardi pour une place dans le dernier carré. "Cette défaite en finale a été une belle leçon. Durant toute la préparation hivernale, je me suis attelée à amener plus de variété dans mon jeu, faire en sorte de venir au filet, d'utiliser mon toucher. Cela m'a beaucoup aidé. Mentalement aussi, je suis devenue plus solide. Tellement de choses se sont passées. Je n'ai plus peur de perdre mon tennis."