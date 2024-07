Sander Gillé et Joran Vliegen impatients d'affronter Andy Murray

Sander Gillé et Joran Vliegen ont atteint le deuxième tour du tournoi des Jeux Olympiques lundi à Paris en venant à bout des Français Arthur Fils et Ugo Humbert. C'est un duel face au Britannique Andy Murray, ancien N.1 mondial qui prendra sa retraite après les JO, et son compatriote Daniel Evans qui les attend mardi.

Face à Fils et Humbert, Gillé et Vliegen ont dû faire face à un public hostile dans les installations de Roland-Garros. "Je pense que même en Coupe Davis, nous n'avons jamais connu cela", a réagi Vliegen. "Nous savions qu'il y aurait beaucoup de Français, surtout sur un court annexe et qu'ils seraient acharnés. Heureusement, nous avons entendu aussi beaucoup de Belges et cela nous a donné un boost."

La paire belge a mis du temps à rentrer dans son match, remporté 7-5, 6-4. "Ils ont très bien commencé en retournant bien sur nos services", a analysé Gillé. "Au milieu du premier set, nous nous sommes mieux adaptés à leur jeu et avons essayé de jouer au filet au lieu de se lancer dans de longs échanges. Finalement, cela a fait la différence."